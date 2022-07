Den anden chef mente, at chaufførerne ville risikere at blive udsat for vold ved at deltage i protesten, som blev anført af Uber-modstandere i taxaindustrien.

- Jeg tror, at det er det værd. Vold garanterer succes, lød svaret fra Kalanick ifølge The Guardian.

En talsmand for Kalanick afviser, at den tidligere topchef skal have set bort fra chaufførers sikkerhed.