Nekrolog: Shinzo Abe levede op til sin konservative og nationalistiske arv

Abes morfar Nobusuke Kishi var viceminister under Anden Verdenskrig under den senere henrettede premierminister Hideki Tojo. Kishi var også under anklage for krigsforbrydelser men blev rehabiliteret og var i 1955 med til at grundlægge regeringspartiet det Liberale Demokratiske Parti (LDP). Han fik et stort politisk comeback som premierminister fra 1957 til 1960.