»Verdens sejeste diktator« vil bygge megafængsel med plads til 40.000 fanger

I teksten til videoen kaster Bukele lys over, hvad det egentlig er, at dronen har fanget:

»For præcis en måned siden annoncerede jeg opførelsen af ”centeret for fængsling af terrorister”. Dette er, hvordan opførelsen går, og det vil stå færdigt inden for 60 dage. Det vil have plads til 40.000 terrorister, som vil blive afskåret fra omverdenen,« lyder teksten i videoen.