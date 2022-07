18/07/2022 KL. 11:45

Italien tørster efter vand og indfører undtagelsestilstand under den værste tørke i 70 år

Der slås varmerekorder, og drikkevand rationeres. Italiens tørke sætter store dele af landet under pres – herunder et mål om at frigøre sig fra Ruslands gas.