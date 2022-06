Putin: Nøgne G7-ledere lyder som et frastødende syn

Efterfølgende gav han G7-lederne en opfordring til at få motioneret lidt mere og at drikke mindre alkohol. Det er nødvendigt for at vedligeholde sundheden i krop og sjæl, sagde han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

G7-landene er Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada.

De mødtes i Elmau for at diskutere verdenssituationen, heriblandt krigen i Ukraine. G7-landene og EU blev desuden enige om at sende yderligere 29,6 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til cirka 209,4 milliarder kroner.