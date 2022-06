Ukraines leder beder G7 om avancerede forsvarssystemer

- USA vil også målrettet og aggressivt ramme Ruslands forsyningslinjer og begrænse Ruslands muligheder for at erstatte militært udstyr, som det allerede har tabt under dets brutale krig, hedder det videre.

De store industrilande i G7-gruppen - USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland- har også øget deres økonomiske pres på Rusland med planer om at fastsætte et prisloft for russisk olie.

Et prisloft vil være en fastsættelse af den maksimale pris russerne vil kunne få for deres olieeksport.

- Vi har stadig ikke afsluttet de endelige diskussioner på dette område, men vi er tæt på en aftale, hvor G7-landenes relevante ministerier bliver sat til at udvikle mekanismer for et globalt prisloft for russernes olie, siger embedsmænd på topmødet.