Efter seks års efterforskning fulgt af en maraton retssag på 148 retsmøder var det onsdag aften dommens dag i justitspalæet i Paris, der måtte igennem en større ombygning for at rumme sagen.

Igen var den store retssal fyldt til sidste plads af advokater, journalister og navnlig pårørende og overlevende fra fortovscafeer og spillestedet Bataclan. Mange har igennem hele sagen været faste gæster på tilhørerpladserne for at forsøge at forstå, hvad der drev en gruppe radikaliserede unge islamister til at ødelægge tilværelsen for så mange uskyldige med umenneskelige forbrydelser.