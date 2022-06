Flere meldes dræbt ved katastrofe under tyrefægtning

En del af tilskuerpladserne i en tyrefægter-arena i det centrale Colombia er kollapset. Fire mennesker meldes dræbt, skriver BBC.

Tragedien i byen Espinal er sket under en traditionel festival, hvor tilskuere tilskyndes til at gå ind i arenaen og udfordre tyrene.

Der er frygt for, at dødstallet stiger, og de lokale myndigheder frygter ifølge avisen Daily Mirror, at flere hundrede mennesker kan være kvæstet.