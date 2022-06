Europa vil give de fattige lande et alternativ til Kina

- At vise, at vi har i sinde at træde til med solidaritet for at hjælpe med deres udviklingsbehov, siger hun.

G7 består af de syv førende industrilande i Vesten, USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at G7-projektet kaldes Partnerskab for Global Infrastruktur (PGII).

- Udviklingslande mangler ofte nødvendig infrastruktur, som kan hjælpe med at navigere, når globale chok som en pandemi rammer, siger USA’s præsident, Joe Biden, på pressekonferencen.

Han tilføjer, at USA afsætter 200 milliarder dollar til projektet. Det er 1400 milliarder kroner.

Han tilføjer, at Vesten samlet ventes at afsætte 600 milliarder dollar over de næste fem år, omkring 4200 milliarder kroner.