Lufthansa aflyser over 3000 flyvninger

Lufthansa og Eurowings planlægger efter i det store og hele at gennemføre flyvningerne til feriedestinationerne.

Aflysningerne rammer i stedet tyske indenrigsflyvninger og flyvninger i Europa, hvor der er alternative transportløsninger som eksempelvis tog.

Aflysningerne kommer op til feriesæsonen, hvor mange europæere ser frem til at komme på rejse for første gang efter coronapandemien.

Det betyder, at der er trængsel i lufthavnene, som mangler personale.

Kayser siger til avisen, at det i et stykke tid har været klart, at flyindustrien ville blive ramt af problemer med at finde personale.

For eksempel har den internationale lufthavn i Frankfurt investeret stort i at rekruttere. Men lufthavnen har konstateret, at det ikke er muligt at få personale tilstrækkeligt hurtigt.