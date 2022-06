Norsk politi bekræfter over for NRK og Aftenposten, at civile hjalp til under anholdelsen, og at de også ydede livreddende førstehjælp til de sårede. Indsatsleder Tore Barstad fortæller til avisen, at politiet er meget taknemmelige for indsatsen.

»Der findes nogle ordentlige mennesker, som har ydet en heroisk indsats for at få kontrol over gerningspersonen,« siger han.