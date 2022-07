17/07/2022 KL. 19:00

De lever i et EU-land – men drømmer om genforening med Rusland. »Sovjetunionen var stærkt og meget bedre«

Daugavpils i Letland er den største by i EU, der har et flertal af etniske russere, og byen er som en rejse ind i et mini-Rusland. Men mens russere i Daugavpils har nostalgiske drømme om Sovjetunionen og Putins styre, husker byens jøder alt for godt, at de har været truet af både et nazistisk og et sovjetisk totalitært system.