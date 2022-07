16/07/2022 KL. 11:00

Som folk var de allerede splittet på hver sin side af grænsen. Med det nye jerntæppe er det blevet endnu sværere

For setofolket i Estland var det ikke jerntæppet under Den Kolde Krig, der splittede deres samfund i to. For dem opstod det først, da Sovjetunionen faldt for 30 år siden. En rejse langs Estlands østgrænse, som omfatter en sviptur ind i Rusland med blå blink i hælene, udstiller et kompliceret naboskab.