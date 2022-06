59 dræbt under vejrkatastrofe i Bangladesh og Indien

Assams ledende minister, Himanta Biswa Sarma, siger til at journalister, at et stort nødberedskab er mobiliseret.

I Bangladeshs Sylhet-region er der stadig store ødelæggelser efter en oversvømmelse i maj, som var den største oversvømmelse i regionen i næsten 20 år. Mindst ti omkom og millioner var berørt af katastrofen.