Lynnedslag har dræbt flere under voldsom monsun i Bangladesh

Kvinden siger, at hun og hendes familie ikke har fået noget at spise i to døgn.

Flere skoler er blevet omdannet til tilflugtssteder rundt om i Bangladesh.

- Hele landsbyen lå under vand tidligt fredag, og vi var alle sammen strandede, siger 23-årige Lokman, der bor i kystbyen Companyganj.

- Efter at have ventet hele dagen på taget af vores hjem, var der en nabo, der reddede os i en hjemmelavet båd. Min mor siger, at hun aldrig har set lignende oversvømmelser, lyder det.

Oversvømmelserne er blevet værre lørdag morgen, siger Mosharraf Hossain. Han er administrationschef i Sylhet-regionen i det nordøstlige Bangladesh.

- Situationen er slem. Over fire millioner er strandet på grund af oversvømmelserne, lyder det fra Mosharraf Hossain ifølge AFP.