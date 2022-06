Macron: Jeg vil fortsat tale med Putin

Han tilføjer, at han ikke selv tror på, at dette vil give resultater.

- Jeg tror ikke på denne mulighed for jeg talte med Putin for et par uger siden, og han sagde, at han ikke ville acceptere en FN-resolution på dette område.

Macron understreger i interviewet, at Frankrig vil gøre, hvad landet kan, for at hjælpe Ukraine i krigen med Rusland, men at han vil tage kontakt til den russiske præsident ”hver gang det vil være nyttigt”.

Den franske præsident kom sammen med tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og Italiens premierminister, Mario Draghi, fredag tilbage til Polen fra Ukraine. De kom med et nattog.