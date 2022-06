Præsident Putin vil genrejse Rusland som stormagt. Hvad det indebærer, kan verden for tiden følge dag for dag i krigen i Ukraine. Forleden lod Kreml-herskeren også en bemærkning falde om, at andre lande kunne komme i kikkerten, f.eks. Litauen.

At også Arktis – toppen af kloden – indtager en central placering i Putins ambitioner,