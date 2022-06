Kina er klar til krig, hvis der røres ved Taiwans status

»Målsætningen er at forhindre og neutralisere udfordringer, reagere på nødsituationer, beskytte mennesker og ejendom, sikre national suverænitet, sikkerhed, udvikling, verdensfred og regional stabilitet«.

De nye retningslinjer blev offentliggjort af Xinhua forleden og trådte i kraft, blot tre dage efter at Kinas forsvarsminister fastslog, at Kina er klar til at gå i krig, hvis USA rokker ved Taiwans status som en kinesisk provins.