10/07/2022 KL. 05:00

Et nyt jerntæppe skærer sig ned gennem Europa. I Kirkenes frygter de det værste

Præsident Putin vil genrejse Rusland som en stormagt ved at gøre Arktis til fremtidens slagmark, og i nordnorske Kirkenes, som blev sønderbombet under Anden Verdenskrig, vokser frygten for en gentagelse. Jyllands-Posten rejser ned langs det nye jerntæppe, og vi begynder nord for polarcirklen i byen, der stadig hylder russerne som befriere.