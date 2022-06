13/06/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Zelenskyjs toprådgiver har en advarsel: Danmark bør tænke sig om

Ihor Zhovkva, toprådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lægger i et interview hårdt pres på den skeptiske danske regering forud for EU-topmøde, som bliver afgørende for, om Ukraine på sigt kan blive medlem af EU eller ej.