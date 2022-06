Efter at det i april lykkedes Ukraine at slå den russiske offensiv omkring Kyiv tilbage til udgangspunktet Belarus, har hæren opbygget en ny forsvarslinje langs landets tidligere ubefæstede nordlige grænse, sagde sekretæren for den nationale sikkerheds-, forsvars- og efterretningskomité i Ukraine, Roman Kostenko, i sidste uge til RadioFreeEurope:

»Vi betragter denne trussel som høj. Enten vil russerne være i stand til at komme ind der, hvis de samler styrker og annoncerer en mobilisering, eller også overtaler de hviderusserne til at deltage,« sagde han.

Roman Kostenko tilføjede, at Ukraine tager de formodede rapporteringer fra det uafhængige netmedie Meduza om, at høgene i Kreml planlægger endnu et stormløb på Kyiv, meget alvorligt, og at et sådant scenario muligvis afhænger af Belarus.

Selv om der jævnligt har været rygter om mobilisering og Belarus’ mulige militære indgriben, har Lukasjenko hver gang afstået fra at gå direkte ind i krigen – selv om Moskva må formodes at have presset på.