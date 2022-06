07/06/2022 KL. 06:43

Krigens overblik: Rusland har haft tunnelsyn på Donbas, men bliver nu tvunget til at reagere på anden front

Slaget om den sidste ukrainske bastion i Luhansk er voldsomt, men efter flere uger stadig ikke afgjort. Ukraine hævder at have skubbet Rusland tilbage til søs. Rusland øger missil- og luftbeskydningen over hele landet som modsvar på vestlige leverencer af langdistancevåben.