I sin seneste opdatering fra 4. juni melder WHO, at nogle lande rapporterer om nye smittetilfælde, der dukker op blandt personer, som ikke umiddelbart er kendte kontakter fra tidligere smittede. Sundhedsorganet kalder det desuden »højst sandsynligt, at andre lande vil identificere tilfælde, og der vil være yderligere spredning af virussen.«

Det er første gang, at virussen har spredt sig bredt uden for Central- og Vestafrika. Infektionen er normalt mild, og de fleste smittetilfælde forsvinder af sig selv inden for et par uger.