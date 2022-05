WHO: Festivalsæson kan forstærke udbrud af abekopper i Europa

Udbruddet af abekopper i Europa kan blive større i løbet af sommeren, hvor det er højsæson for festivaler.

Det advarer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om tirsdag.

Mange af tilfældene under det nuværende udbrud er forbundet med ”store begivenheder eller fester”, oplyser WHO’s europæiske kontor.

WHO tilføjer, at risikoen for yderligere tilfælde i Europa over sommeren er ”høj”.