Hvorfor bliver I egentlig ved med at ringe til Putin?

Estlands statsminister, Kaja Kallas, forstår ikke, hvorfor vestlige ledere som Frankrigs Emmanuel Macron og Tysklands Olaf Scholz også tre måneder inde i Ukraine-krigen konstant slår på tråden til herskeren i Kreml.

»Jeg kan ikke se, at disse samtaler fører til noget som helst. Putin har ikke ændret sin adfærd på grund af dem. Der er for mig at se absolut ingen grund til at tale med ham,« sagde hun forleden til nyhedsmagasinet Der Spiegel og tilføjede: