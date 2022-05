- Et stort flertal af den tyrkiske befolkning er imod, at disse lande, der støtter terrororganisationen PKK, skal være medlemmer, siger han.

- Men det er spørgsmål, som vi må tale om med vore Nato-allierede og med disse lande, tilføjer Cavusoglu.

Finland og Sverige er i en proces, hvor de muligvis kun er et par dage fra at meddele, at de opgiver deres neutralitet og i stedet søger om at blive Nato-lande.

Det skyldes den uvished, som Europas sikkerhed er kastet ud i efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar.