- Udvidelsen af den vestlige militære blok vil ikke gøre Europa eller verden mere stabil, sagde han tidligere på ugen.

Det var en reaktion på, at den finske præsident, Sauli Niinistö, og den finske statsminister, Sanna Marin, i en erklæring torsdag sagde, at Finland bør tilslutte sig Nato som fuldgyldigt medlem.

Det markante kursskifte i Finlands politik ventes at styrke opbakningen til et Nato-medlemskab i Sverige. Det store svenske regeringsparti i Stockholm, Socialdemokraterna, ventes ifølge Expressen søndag at træffe beslutning om et svensk medlemslab af Nato.