04/05/2022 KL. 08:30

Billeder dokumenterer massive ødelæggelser af russisk materiel i Ukraine

Uafhængigt verificerede russiske tabstal i Ukraine afslører, af 3.300 stykker større russisk militærudstyr er ødelagt på blot to måneder, heraf tre års produktion af kampvogne. De dokumenterede russiske tab er »vilde«, mener ekspert, der spår et kollaps for den russiske hær på sigt, hvis den nuværende situation fortsætter.