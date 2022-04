Truslen har været der i ugevis, og onsdag er det så et faktum.

Rusland har lukket for gassen til Polen og Bulgarien, fordi landene ikke har ønsket at efterleve et krav om at betale for gasleverancerne i russiske rubler.

I kølvandet på den beslutning peger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, på det vigtigste sted at sætte ind for at sikre forsyningerne i hele Europa – og siger samtidig, at det langtfra er utænkeligt, at Danmark kan blive ramt af samme skæbne som polakkerne og bulgarerne.