Der sker mystiske ting rundt om Ukraine - sådan ser militæranalytiker på sagen

I disse dage sker der mystiske ting rundt om krigshærgede Ukraine. Mod vest i Moldovas udbryderrepublik Transnistrien styrtede to af Europas kraftigste radiotårne tirsdag til jorden efter eksplosioner, og mod øst i Rusland har der over flere dage været jernbaneuheld, brande ved militære faciliteter og en kæmpe eksplosion i et olielager.