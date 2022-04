Knap 100 mennesker blev evakueret, da branden brød ud. 54 mennesker måtte reddes ud fra området, hvoraf 30 var kvæstet.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at branden opstod på grund af en fejl i det elektriske system, skriver Tass. Desuden ser det ud til, at brandvæsnet blev tilkaldt for sent, tilføjer det russiske nyhedsbureau.

Militære efterforskere er ved at undersøge den præcise årsag til branden.