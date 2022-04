24/04/2022 KL. 15:15

Har Putin opgivet Odesa eller gemmer han den til desserten?

Sænkningen af det russiske krigsskib "Moskva" fik borgerne i den udsatte havneby Odesa til at juble, gav folket mod til at udfordre Putin om at sende et nyt, og fik borgerne til at ånde lettet op. Men lørdag kom et dystert varsel.