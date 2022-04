Verdensbanken: Krigens ødelæggelser i Ukraine løber op i 412 milliarder kroner

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er med via video ved konferencen.

Her siger han, at Ukraine har brug for 48 milliarder kroner om måneden for at fungere.

Årsagen er, at Ukraine lider alvorlige økonomiske tab som følge af Ruslands invasion.

- Russisk militær sigter efter at ødelægge alle genstande i Ukraine, der kan fungere som en økonomisk base for livet. Det inkluderer jernbanestationer, fødevarehuse, olie og raffinaderier, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et tidligere skøn fra Kyiv var, at man havde brug for godt 34 milliarder kroner om måneden. Men i takt med at krigen er skredet frem, er beløbet steget yderligere.