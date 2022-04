»Vi har haft så stor succes med at afkoble Putin fra det globale system, at han nu har fået endnu mere incitament til at forstyrre os udover det, der er sket i Ukraine,« sagde efterretningsofficeren og fortsatte:

»Hvis han (Putin, red.) bliver tilstrækkeligt desperat, vil han foretage sig ting, der umiddelbart ikke virker rationelle,« sagde officeren.

Udadtil har det amerikanske forsvarsministerium dog forsøgt at tale hændelsen ned.

Forsvarsministeriets pressesekretær, John Kirby, oplyste i sidste uge ifølge nyhedsbureauet Reuters, at testen af det russiske Sarmat-missil var ren »rutine«, og at USA derfor ikke anså den som en trussel mod amerikanernes og deres allierede. Omvendt står det også klart, at USA selv for nylig har afstået fra at foretage en lignende testaffyring af et amerikansk Mintueman III såkaldt ICBM-missil for ifølge amerikanske embedsmænd ikke at eskalere konflikten med Rusland unødigt.

Samtidig kunne CNN i denne uge afdække, hvordan topfolk i Pentagon nu tre gange om ugen briefer den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, om, hvorvidt de russiske atomvåben bliver gjort klar til at blive affyret. Det sker på grundlag af en massiv amerikansk efterretningsindsamling, hvor USA med spionfly og satellitter overvåger, om Putin forbereder sig på et atomangreb.

En procent risiko

Til CNN siger flere kilder samtidig, at man ikke siden afslutningen af Den Kolde Krig har anset atomtruslen så stor, som den er nu. Omvendt siger de samme kilder også, at de lige nu mener, at der kun er en procent risiko for, at Putin rent faktisk trykker på den berømte atomknap.

For nylig afviste Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, blankt, at Rusland ville gøre brug af atomvåben under den igangværende konflikt.

»Da Sovjetunionen og USA i 1987 under Gorbatjov og Reagan besluttede, at de begge havde et særligt ansvar for at bevare freden på denne planet, underskrev de en højtidelig erklæring om, at der ikke kunne være vindere i en atomkrig, og at en atomkrig derfor aldrig måtte indledes,« sagde Sergej Lavrov med henvisning til de nedrustningsaftaler, som de to daværende verdensledere underskrev få år før afslutningen på Den Kolde Krig.