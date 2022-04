Rusland har tidligere foretaget testaffyringer af »Satan 2«, men onsdagens affyring var ifølge den russiske hær den første med en ny, langtrækkende model.

Putin har tidligere udråbt det avancerede Sarmat-missil som et »uovervindeligt« atomvåben, fordi det er så hurtigt og intelligent at det ikke kan stoppes af noget missilforsvar.

Amerikanske militæreksperter har tidligere afvist Putins påstand om at missilet skulle være »uovervindeligt«, men medgiver, at »Satan 2« er udstyret med avancerede styresystemer og sandsynligvis flere modforanstaltninger, designet til at narre anti-missilsystemer.

Dette kan omfatte sprænghovedkølesystemer, der kan forvirre varmesøgende antimissilsystemer, eller indbyggede lokkeduer, der ligner atomsprænghoveder og kan aflede missilforsvarssystemer i et angrebsscenarie.

Interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) ligner raketter, der skyder satellitter og mennesker i kredsløb, men ICBM’er bærer sprænghoveder og rammer mål på Jorden.

Missilerne flyver i en bred bue i kredsløb adskillige hundrede kilometer over Jordens overflade, hvilket gør dem i stand til at ramme mål halvvejs rundt om kloden inden for en time.