Han vil onsdag fremsætte et forslag, der kræver, at de britiske parlamentsmedlemmer skal have indflydelse på, hvorvidt Boris Johnson skal undersøges for at vildlede parlamentet.

En debat og afstemning om dette vil ifølge Sky News sandsynligvis blive afholdt på torsdag, på trods af at Boris Johnson skulle være på officielt besøg i Indien på det tidspunkt.

Men fordi Det Konservative Parti har et flertal på 75 mandater, ville det kræve et stort oprør for at vedtage forslaget, som Labour mener der er politisk appetit for.

I øjeblikket vurderes det af politiske analytikere i Storbirtannien, at der ikke er nok konservative parlamentsmedlemmer, der er klar til at vende sig mod Boris Johnson, til at dette er sandsynligt.

Under debatten meddelte det højtstående medlem af det konservative parti, Mark Harper, til tydelig overraskelse for Johnson, at han »ikke længere er værdig til det store embede, han har«, og bekræftede, at han har indsendt et mistillidsbrev til Boris Johnson som reaktion på bøderne.

I alt otte medlemmer af Boris Johnsons konservative parti har indtil videre meddelt, at de ikke længere kan støtte ham. Også flere medlemmer fra Liberaldemokraterne og Scottish National Party mente, at Boris Johnson skulle gå af.

De ulovlige fester afholdt af den absolutte politiske top i Storbritannien blev en politisag efter, at billeder først afslørede festerne og en intern undersøgelse efterfølgende slog fast, at de var uacceptable. Sagen bliver af britiske medier betegnet som ”partygate”.

Sagen har vakt stor vrede, fordi festerne blev holdt mens en hård nedlukning betød, at almindelige briter ikke måtte mødes, besøge døende på hospitalet eller samles til eksempelvis begravelser.