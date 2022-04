Det Hvide Hus: Der er ingen planer om Biden-besøg i Kyiv

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Joe Biden er tidligere blevet opfordret til at rejse til Kyiv af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

På det tidspunkt forsøgte russiske invasionsstyrker at indtage Kyiv.

Søndag gentog Zelenskyj invitationen.

- Det er naturligvis hans beslutning, og det afhænger af sikkerhedssituationen. Men han er USA’s leder, og det er derfor, han burde komme her for se (ødelæggelserne i byen, red.), sagde Zelenskyj i et interview med den amerikanske tv-station CNN.