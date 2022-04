Elon Musk ønsker at sætte ytringsfriheden på Twitter fri

- Vi ønsker at have den opfattelse og den virkelighed, at ytringsfrihed er så fri som muligt, siger han på konferencen ifølge NBC News.

- Et godt tegn på, hvorvidt der er ytringsfrihed, er: Må nogen, du ikke kan lide, sige noget, du ikke kan lide? Hvis det er tilfældet, så har vi ytringsfrihed, konstaterer han.

Musk mener, at Twitter er blevet så vigtigt for demokratiets funktion, at der er en ”civilisationsrisiko”, hvis folk mister tillid til det.

- Det at have en offentlig platform, som folk har maksimal tillid til, og som er bredt inkluderende, er ekstremt vigtigt for civilisationens fremtid, siger han ifølge NBC News.