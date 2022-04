Sidste år lagde Emmanuel Macron kind til en syngende lussing under et besøg på en kokkeskole i Sydfrankrig. Tre måneder senere agerede han skydeskive for en æggekaster, der på en international restaurantmesse i Lyon råbte »Vive la révolution«.

Den var gal igen to dage efter sejren i første runde i præsidentvalget den 10. april i år. Under sin første sejrsrunde til byen Chatenois i Alsace blev præsidenten verbalt overfaldet af en særdeles utilfreds vælger.