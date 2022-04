Pakistans premierminister må gå af efter tillidsafstemning

Oppositionen kritiserer ham for ikke at have fået økonomien på sporet igen efter coronakrisen.

Han har heller ikke indfriet sine valgløfter fra 2018 om at udrydde korruption og gøre Pakistan til et velstående land, der er respekteret internationalt, mener oppositionen.

Både den og flere iagttagere mener, at Khan har mistet militærets opbakning, men det afviser premierministeren selv.

Khan har hævdet, at USA står i spidsen for et internationalt komplot for at fjerne ham fra magten. Han har ikke fremlagt nogen beviser, der kan bakke op om den påstand.

Umiddelbart inden afstemningen sent lørdag aften trådte Underhusets formand gennem de seneste knap fire år, Asad Qaiser, tilbage. Han er medlem af Khans regeringsparti, Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Tillidsafstemningen blev derfor sat i gang af en politiker fra oppositionen, der overtog den tomme formandsstol.

Qaiser hævder, at han har set et diplomatisk notat med bevis for, at der ligger et udenlandsk komplot bag ønsket om at vælte Khans regering, skriver nyhedsbureauet dpa.

Qaiser vil nu gå til højesteret med dokumentet, tilføjer han.

Khan sagde fredag aften, at han nægter at anerkende en kommende regering dannet af den nuværende opposition.

- Jeg vil ikke acceptere en importeret regering, sagde han med henvisning til det påståede komplot.

- Jeg er klar til kamp, tilføjede han ifølge Reuters.

Den politiske krise i landet truer stabiliteten i atommagten med de 220 millioner indbyggere.