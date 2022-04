Nato-lande vil øge våbenstøtte til Ukraine

Forud for torsdagens møde roste Ukraines udenrigsminister blandt andre Storbritannien for deres omfattende våbenstøtte.

Til gengæld var Dmytro Kuleba stærkt kritisk over for Tyskland, som i fasen op til krigen forhindrede EU-landet Estland i at sende våben til Ukraine.

Dengang nægtede den tyske regering at give tilladelse til, at våben med oprindelse fra våbenfabrikker i Tyskland kunne sendes til Ukraine.

Siden har Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, skiftet kurs med beslutningen om, at Tyskland skulle sende 500 Stinger-missiler og 1000 panserværnsvåben til Ukraine.

Men Tyskland er blandt de Nato-lande, der er tilbageholdende med at levere tunge, offensive våben for ikke at risikere at eskalere Natos konflikt med Rusland. Den holdning giver den ukrainske minister dog ikke meget for: