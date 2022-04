Russerne anklages for at bruge et våben, som andre krigsherrer har benyttet sig af i årtier

Det er kendt som et kynisk krigsvåben mod kvinder og piger. Et våben, som er blevet brugt under bl.a. Anden Verdenskrig, under folkemordet i Rwanda, krigen i Bosnien og senest også i konflikter i Irak, Myanmar og Etiopien.

Nu dukker også flere og flere beretninger om russiske soldaters brug af voldtægt og seksuelle overgreb mod ukrainske kvinder op blandt de grufulde fortællinger, som strømmer ud fra Ukraine. Mange af dem har en ting tilfælles.