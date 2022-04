Weekendens fund af mere end 300 myrdede civile i byen Butja og i andre byer vest for Kyiv, efter at de russiske invasionsstyrker blev slået tilbage fra hovedstadsområdet, er i tiltagende grad afsæt for en markant skærpet retorik og fordømmelse fra Vesten om Vladimir Putins påståede krigsforbrydelser under invasionen af Ukraine.