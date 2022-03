Udenrigsministre fra Rusland og Ukraine mødes måske i Tyrkiet

I Moskva skriver det russiske nyhedsbureau RIA, at Rusland ikke vil afvise et møde mellem den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, og hans ukrainske modpart, Dmytro Kuleba, men det bliver understreget, at det sådant møde skal have en ”substantiel” dagsorden.

Tyrkiet var tirsdag vært for en ny runde forhandlinger i Istanbul mellem delegationer fra Rusland og Ukraine.

Umiddelbart efter forhandlingerne blev der meldt om klare fremskridt, men talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, sagde, onsdag, at ”vi kan ikke sige, at der var noget meget lovende eller noget gennembrud ved forhandlingerne”.