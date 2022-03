Britisk efterretningschef advarer Kina mod Rusland

Udtalelsen af den højtstående efterretningschef Jeremy Fleming er blevet fremsat i en sjælden offentlig tale i Australien, rapporterer BBC.

- Det står klart, at Putin fejlvurderede modstandsviljen og kampkapaciteten hos Ukraines befolkning, og han undervurderede følgerne af de økonomiske sanktioner mod Rusland. Desuden overvurderede han sit eget militær, siger Jeremy Fleming, som holdt talen på Australiens Nationale Universitet i Canberra.

Han siger, at ”vi har set russiske soldater - med for få våben og lav moral - afvise at udføre ordrer, og som har saboteret deres eget udstyr og endda ved et uheld nedskyde deres eget fly.