Kinas præsident og EU's ledere mødes virtuelt om Ukraine

Udenrigsministrene fra de to lande, Ruslands Sergey Lavrov og hans kinesiske modpart, Wang Yi, siger ifølge nyhedsbureauet Tass, at de er enige om at styrke deres udenrigspolitiske koordination i forhold til globale anliggender.

De vil samtidig styrke bilateralt samarbejde.

Blandt de globale konflikter og kriser, som de to ministre drøftede, var Afghanistan, Centralasien, det iranske atomprogram og spændingerne på Koreahalvøen.