Biden sendte stikpille til Kina under besøg i Polen

USA’s præsident, Joe Biden, sammenligner invasionen af Ukraine med Kinas brutale og blodige fremfærd over for demonstranter på Den Himmelske Freds plads i 1989.

Det sker under et besøg i Polen fredag, hvor han blandt andet har talt til amerikanske soldater, som er udstationeret nær grænsen til Ukraine.

Under besøget roser Biden Ukraine for at vise ”rygrad” i kampen mod Rusland og taler om en ”30-årig kvinde, der stiller sig op foran en kampvogn med en riffel”.