Roman Abramovitj er én af Ruslands rigeste og mest kendte oligarker, der lige siden Ruslands invasion af Ukraine har været genstand for massiv mediedækning.

Interessen for den russiske milliardær og ejer af fodboldklubben Chelsea synes bestemt ikke at aftage.

Senest vakte det opsigt, da flere internationale medier mandag afslørede, at den 55-årige russiske oligark, der er tæt på præsident Vladimir Putin, sammen med to ukrainske forhandlere angiveligt var blevet forgiftet under fredsforhandlinger i Kyiv mellem Ukraine og Rusland i starten af marts.