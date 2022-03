Har et russisk forgiftningsforsøg virkelig fundet sted? Og var det i så fald ren afskrækkelse? Eller et decideret forsøg på at begå mord?

Spekulationerne er mange, efter at flere store medier mandag kunne fortælle historien om, at den russiske milliardær og ejer af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovitj, samt to ukrainske forhandlere angiveligt har været forsøgt forgiftet under fredsforhandlinger med Rusland i starten af marts.