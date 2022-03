Frankrig: Atomaftale med Iran er næsten klar

Iran er Israels ærkefjende og var som sådan et centralt emne på mødet, hvor også en amerikansk delegation var repræsenteret.

Blinken, der kom til Israel søndag, har her fastslået, at det er et fælles anliggende for USA og israelerne, at Iran ikke udvikler atomvåben.

Fjendskabet mellem Israel og Iran går årtier tilbage, og Israel betragter Iran som en reel eksistentiel trussel.

Nye russiske krav har i de seneste dage været med til at komplicere forhandlingerne. Sådan lød en fælles udmelding fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien i weekenden.